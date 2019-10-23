В WhatsApp появилась новая функция

Разработчики WhatsApp запустили в тестовом режиме новую функцию, которая позволит ограничить список лиц, способных добавлять пользователя в групповые чаты. Информацию об этом распространил портал WABetaInfo.

По данным ресурса, сейчас нововведение доступно в бета-версиях 2.19.110.20 для iOS и 2.19.298 для Android.

Теперь пользователь WhatsApp сможет выбрать, кто будет приглашать его в группы: все или только те люди, номера которых занесены в список его контактов. Также некоторых лиц можно будет блокировать.

Для того, чтобы воспользоваться данной функцией, нужно найти в настройках раздел «Учетная запись», перейти в «Безопасность», где появится меню «Группы».

Ранее сообщалось, что приложение WhatsApp перестанет работать на смартфонах на базе Android 2.3.7 Gingerbread и на iOS 8, а также на более старых версиях платформы Apple после первого февраля 2020 года.