В ВОЗ рассказали, почему в России увеличилась продолжительность жизни

Меры по контролю за алкогольной продукцией в России привели к увеличению продолжительности жизни в государстве. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения.

В организации напомнили, что с 2003 года в стране начали поднимать акцизы, ввели минимальную розничную цену на водку и другие алкогольные напитки, а также систему мониторинга производства и продажи спиртного. Кроме того, была ограничена продажа алкоголя в вечернее время.

После введенных мер употребление спиртного на человека сократилось на 43%. Это поспособствовало снижению уровня смертности - на 39 и 36 процентов у мужчин и женщин.

В 2018 году средняя продолжительность жизни у мужчин составила 68 лет, а у женщин - 78, пишет РИА Новости.