Космос на ладони: телескоп «Спектр-РГ» достиг рабочей точки

Дальний космос теперь под российским присмотром. Космический телескоп «Спектр-РГ», запущенный еще в июле с Байконура, достиг расчетной орбиты.

Как отметили в Роскосмосе, полет длиной в полтора миллиона километров продолжался ровно 100 дней. Теперь астрофизическая обсерватория на своем рабочем месте и приступает к наблюдениям.

Следующие шесть с половиной лет телескоп будет сканировать звездное небо: пульсары, квазары, черные дыры и белые карлики. При помощи «Спектра-РГ» ученые составят подробную карту Вселенной в рентгеновском диапазоне.

Ракета-носитель «Протон-М» стартовала 13 июля в 15:31 мск с космодрома Байконур, она вывела разгонный блок ДМ-03 с астрофизической космической обсерваторией «Спектр-РГ» на суборбитальную траекторию.

«Спектр-РГ» - совместный российско-германский проект, нацеленный на создание орбитальной астрофизической обсерватории для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне.