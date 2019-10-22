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СМИ отметили превосходство «Арматы» над еще не созданным немецким «Леопардом-2»

Наталия Майорова
09:47 22.10.2019
Пока Франция и Германия спорят, какая пушка лучше подойдет к их совместной разработке, автор немецкого издания отметил превосходство российского танка над еще не созданной машиной.
СМИ отметили превосходство «Арматы» над еще не созданным немецким «Леопардом-2»
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Новый российский танк Т-14 «Армата» с пушкой калибра 125 миллиметров по ряду показателей превосходит немецкий танк «Леопард-2», убежден автор издания Die Welt.

Он отмечает, что в настоящее время Германия и Франция совместно разрабатывают новый боевой танк, который заменит «Леопарды» и французские «Леклерки». Автор статьи убежден, что между участниками проекта может разгореться конкурентное противостояние.

При этом, как отмечается в статье, камнем преткновения стала именно пушка. Дело в том, пишет автор, что оружейный концерн «Рейнметалл» разработал орудие калибра 130 миллиметров на замену предыдущей 120-миллиметровой модели.

В начале года французский оружейный концерн «Некстер» провел успешные стрелковые испытания пушки калибра 140 миллиметров, которая была установлена на танк под названием «Терминатор» - прототип танк «Леклерк».

Оба концерна убеждены, что их пушки подходят для совместного немецко-французского проекта боевого танка. Разработка уже получила название «Основная наземная боевая система».

Автор материала пишет, что российская «Армата» имеет 1500-сильный дизельный двигатель, который обеспечивает оптимальное соотношение мощности и веса, а также оснащен модульным комплексом динамичной защиты «Малахит».

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