Блогер расшифровал тайное послание, спрятанное на виниле

Канадский блогер Робин Харброн обнаружил закодированное послание на старой виниловой пластинке христианской рок-группы Prodigal и расшифровал его. Соответствующий видеоролик он опубликовал на своем YouTube-канале.

По словам Харброна, получилось все случайно. Несколько лет назад блогер услышал интересную историю о том, что на одном из альбомов под названием Electric Eye группа оставила тайное послание. Харброну захотелось скорее найти эту пластинку. Через пару месяцев 35-летний оригинальный винил Prodigal был у него в руках.

Специально для расшифровки канадец усовершенствовал свой проигрыватель, сделал цифровую запись пластинки, перенес ее на аудиокассету, а потом запустил звук в специальной программе Commodore 64.

После всех манипуляций блогер услышал послание. Оказалось, что музыканты из христианской рок-группы записали на пластинке цитаты из Библии (например, из Евангелия от Иоанна «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается») и несколько высказываний Альберта Эйнштейна («Совершенство средств и путаница целей, похоже, характеризуют наше время»).