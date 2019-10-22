СМИ: добровольную пенсию россиян будут страховать

Депутаты предложили страховать негосударственные пенсионные накопления граждан. Об этом «Известиям» сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, ответственность за это будет лежать на Национальной расчетном депозитарии (НДР) – он будет администрировать и контролировать поступающие в рамках пенсии денежные потоки. Также НДР будет знать всю историю накоплений гражданина России, независимо от того, сколько раз он менял место работы и НПФ.

По плану, страховка будет покрывать добровольные пенсионные накопления граждан в пределах 1,4 млн рублей, а также поступающие по ним инвестиции.

Сейчас государство страхует только номинальную стоимость накопленных денег, никаких гарантий в отношении инвестиционного дохода не предоставляет.

Депутаты считают, что такое страхование повысит возможность внедрения гарантированного пенсионного продукта. Законопроект о нем был внесен в Госдуму в сентябре. Он предполагает создание в России специальной государственной системы, которая будет гарантировать сохранность добровольных пенсионных накоплений граждан, а также стимулировать россиян на самостоятельное формирование своих пенсий.