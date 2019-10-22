Названы простые способы избежать простуды

Защититься от сезонной простуды и гриппа можно, если соблюдать простые условия. О полезных советах рассказал кандидат медицинских наук и врач-оториноларинголог Владимир Зайцев.

В частности, самый простой способ защититься от вирусов – чеснок. Несколько зубчиков этого продукта можно носить в небольшой коробочке на шее, что позволит остановить воспалительный процесс слизистой оболочки носа, а также повысить иммунитет. В чесноке содержатся особые природные соединения, которые очищают воздух от вредных бактерий.

Кроме того, можно пользоваться оксолиновой мазью. Она является хорошим противовирусным средством и позволяет повысить иммунитет.

Избежать простуды поможет также хороший сон, ежедневная уборка помещений и проветривание, сообщает aif.ru.

Если все же довелось заболеть, то лучше всего отлежаться дома, заключил Зайцев.

Ранее сообщалось, что сезон гриппа и ОРВИ в России начался на полмесяца раньше, чем в прошлом году. К такому выводу пришли аналитики, изучив продажи лекарств в аптеках.