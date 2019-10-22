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Нарухито стал новым императором Японии

Ивана Живкович
08:18 22.10.2019
Императорские регалии Нарухито получил еще в мае 2019 года, после добровольного отречения от трона его отца Акихито.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Kento NaraGeisler, Fotopress Globalookpress

Император Японии Нарухито официально вступил на престол. Торжественная церемония по этому случаю прошла в самом престижном «Сосновом зале» императорского дворца. На ней присутствовали 2000 гостей, из которых 400 - главы и представители иностранных государств.

Выступая после интронизации, Нарухито заверил, что «во имя счастья народа и мира во всем мире» будет служить своей стране в качестве ее символа.

«Пусть мудрость и усилия народа приведут к еще большему расцвету Японии. Я желаю, чтобы она могла внести свой вклад в дело мира и дружбы с международным сообществом и благополучия человечества», - подчеркнул император.

До церемонии Нарухито провел закрытый мистический ритуал. В сопровождении придворных, облаченных в средневековые костюмы, он проследовал в Святилище трех храмов, где зачитал обращение к мифической прародительнице императорской династии - богине Солнца Аматэрасу.

Вечером 126-й император Японии и его супруга устроят для гостей торжественный банкет. На этот же день был запланирован и праздничный автомобильный парад, во время которого императорская чета должна была ехать по Токио на лимузине и приветствовать тысячи граждан. Однако мероприятие пришлось перенести на 10 ноября в связи с ликвидацией последствий тайфуна «Хагибис».

В общей сложности все празднества по случаю интронизации обойдутся Японии в 150 миллионов долларов.

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