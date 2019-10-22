Названы сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат в РФ

В Росстате рассказали, у россиян каких сфер деятельности чаще остальных индексируется заработная плата. На основе приведенной статистики RT составил рейтинг профессиональных областей, в которых за последние пять лет были зафиксированы наибольшие темы роста денежных выплат.

Наиболее существенно за указанный период в РФ выросли зарплаты сотрудников, которые заняты в области культуры, спорта, а также организации досуга и развлечений. Например, в 2013 году средняя месячная заработная плата составляла в этой сфере 25,2 тысячи рублей. Через пять лет она поднялась до 43,9 тысяч рублей. Таким образом, прирост составил 74%.

На втором месте – сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство. В прошлом году средняя зарплата работников в этой сфере составила 28,1 тысяч рублей, что на 73% больше, чем пятью годами ранее.

Заметно увеличились зарплаты в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг. В прошлом году, средний оклад работника в данной области составил чуть более 40 тысяч рублей, а пятью годами ранее – 24,5 тысячи рублей.

У сотрудников, занятых в области информации и связи, выплаты увеличились на 60% - с 42,2 тысяч до 67,8 тысяч рублей.

Кроме того, почти на 54% увеличилась зарплата работников, которые заняты в добыче полезных ископаемых – с 54,1 тысяч до 83,2 тысяч рублей.