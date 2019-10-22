Кинолог объяснил, как правильно кормить собак

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, как правильно нужно кормить собак. По его словам, питомцам можно давать как специальные промышленные корма, так и еду из натуральных продуктов. Однако следует соблюдать полноценный состав корма.

Голубев добавил, что следует также учитывать потребности собаки.

«Здоровая собака достаточно неприхотлива по отношению к корму, главное, чтобы он был полноценный по составу», - подчеркнул он.

Эксперт отметил, что выбирать подходящий промышленный корм следует, опираясь на состояние питомца и стоимость продукции.

«Главным критерием для владельца должно стать состояние собаки: как она выглядит, в какой кондиции (вес, качество и блеск шерсти, активное поведение). Если все хорошо, значит, корм подобран правильно», - объяснил Голубев.

А вот для собак с «чувствительным пищеварением» и больных питомцев следует подбирать корм, который рекомендован ветеринарными врачами-диетологами, сообщает РИА Новости.

Ранее кинологи составили рейтинг наиболее вредных пород собак, которые практически не поддаются дрессировке. При этом такая «упертость» вовсе не является свидетельством плохой сообразительности животных, а считается чертой характера питомца.