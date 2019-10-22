Речной артефакт: на дне Волги нашли старинную ладью

На дне Волги недалеко от Самары нашли деревянную ладью длиной до 50 метров, шириной до 20. Это судно случайно обнаружили монахи Свято-Богородичного Казанского монастыря. После этого они вызвали ученых, которые, в свою очередь, организовали несколько экспедиций: были задействованы водолазы, ультразвуковые сканеры и даже специально разработанный робот.

После проведенных исследований выяснилось, что ладья была построена в XV веке, предположительно в 1415 году (плюс-минус 75 лет). Установить это удалось, проанализировав состав железа и древесины, из которых был сооружен корабль.

В XV веке Поволжье еще не входило в состав Руси. Однако уже тогда на берегах Волги было много славянских поселений, а сама река активно использовалась в качестве судоходной артерии.

Теперь ученые пытаются выяснить, где был построен корабль, а также для каких целей он использовался - торговых или военных.

Но уже сейчас можно сказать, что найденная ладья стала самым старым представителем отечественного судостроения. Ранее корабли, возраст которых составлял около 600 лет, еще не находили.