В России упал спрос на бензин

Потребление бензина в России в период с января по сентябрь 2019 года снизилось на 1%. Как сообщили «Известиям» в исследовательской группе «Петромаркет» и агентстве «Аналитика товарных рынков», это является рекордным падением за последние несколько лет. В последний раз спрос на этот вид топлива снижался только в 2015 году – на 1,9%.

Эксперты считают, что причиной слабого интереса россиян к бензину является падение реальных доходов населения и, как следствие, снижение потребительской активности.

Аналитики не связывают происходящее с ростом цен на бензин. По их мнению, автомобиль и без учета топлива – недешевое удовольствие: повышаются штрафы, увеличивается стоимость технического обслуживания и ремонта. Кроме того, как отметили в Минэнерго, ситуация на рынке бензина сейчас стабильная – сокращения отгрузок топлива, значит и его дефицита, в этому году не выявлено.

В конце июня 2019 года соглашение о сдерживании цен на топливо, заключенное между нефтяными компаниями, ФАС и Минэнерго, истекло. Теперь отвечать за стабилизацию ситуации на рынке будут отвечать специальные налоговые механизмы.