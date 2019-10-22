В Красноярске несколько машин провалились под землю: видео

Несколько машин ушло под землю в Красноярске. Причиной тому стала яма в асфальте, которая образовалась после прорыва трубы с горячей водой. В результате, на месте происшествия обвалилась брусчатка, «утянув» за собой припаркованные автомобили.

По данным группы «ЧП Красноярск», инцидент случился в три часа ночи на улице Мичурина, 14/1. На размещенном видеоролике показаны машины, накренившиеся в яму, а одна из них и вовсе полностью ушла под землю.

На месте ЧП работают специалисты. По предварительным данным, пострадавших в результате аварии нет. Пользователи Сети отмечают, что владельцы машин якобы вытаскивали свой транспорт собственными силами.

Ролик был опубликован во «ВКонтакте».