В России появится первая возвращаемая многоразовая ракета-носитель

В России планируется создание возвращаемой многоразовой ракеты-носителя наподобие той, что имеется у компании SpaceX. При этом разработка может полететь в космос уже в 2020 году, сообщил владелец разработчика-частной компании Laros Олег Ларионов.

«Эта ракета будет выводиться на высоту 120-130 километров и нужна для отработки так называемой динамической посадки», - отметил он.

Ларионов добавил, что планируется вывести ракету, а затем развернуть ее и посадить. При этом, 17-метровая ракета сможет запускаться с автомобильного прицепа большой грузоподъемности. В условиях невесомости планируется использовать электронасосы для перекачки топлива, уточняет ТАСС.

В настоящее время ведутся работы над двигателями ракеты. Уже создан ряд экспериментальных образцов тягой 20 килограммов на перекиси водорода и авиакеросине. Они отрабатываются на мобильных стендах.