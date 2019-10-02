«Операция» по спасению котенка на ТТК в Москве спровоцировала пробку: видео

Движение на Третьем транспортном кольце в Москве было ненадолго частично парализовано. Путь жителям столица перегородил маленький котенок.

Кадры с места события были опубликованы в Сети.

На них видно, как минимум три водителя остановились, выстроив свои автомобили так, чтобы окружить котенка и не пустить его на полосу с активным движением. Однако несмотря на все попытки автолюбителей поймать животное, оно не давалось в руки и то и дело пряталось под транспортные средства.

Исходя из видео, не ясно, удалось ли поймать котенка, но интернет-пользователи надеются, что женщина из синей Honda смогла увезти пушистого малыша с опасной территории.