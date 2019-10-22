Миллионы долларов: мощный лесной пожар накрыл элитный пригород в США

В пригороде Лос-Анджелеса в одном из самых дорогих районах Пасифик-Пэлисейдс объявлена эвакуация жителей из-за природных пожаров. Сотни элитных вилл на побережье под угрозой уничтожения. Огонь вплотную подошел к домам, стоимость которых составляет миллионы долларов.

Власти пытаются справиться с пожаром с земли и с воздуха, но пока безуспешно. Спасатели и полиция полностью оцепили территорию района и не пускают владельцев коттеджей даже забрать свои вещи.

По словам представителей пожарного департамента Лос-Анджелеса, огонь распространяется слишком быстро, поэтому людям опасно находиться в непосредственной близости. Только за час площадь возгорания увеличилась в 30 раз и превышает 160 тысяч квадратных метров.