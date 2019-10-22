Исторический момент: аэродром ВВС Сирии в Табке официально открыт

В Табке впервые за шесть лет официально открыли аэродром сирийских ВВС. Сейчас воздушная гавань принимает военные вертолеты, но когда первую посадку совершит самолет - сказать очень сложно.

Взлетную полосу террористы из запрещенного в России ИГИЛ* перед отступлением из аэродрома попытались разрушить. Взрывчатки они не жалели. К счастью, некоторые плиты все еще в хорошем состоянии, видимо боевикам просто не хватило навыков, чтобы сделать все как следует.

Аэродром Эт-Табка удачно расположен с точки рения стратегии. Это воздушный коридор, который связывает важнейшие города на севере Сирии. Алеппо, Дэйр-эз–Зор, Ракка - до любого из этих городов из открывшегося аэродрома лететь не больше часа. Но это, конечно, при условии, что ВПП удастся восстановить.

Сейчас территорию воздушной гавани контролируют сирийские правительственные войска. Военнослужащие укрепились и при необходимости готовы отразить любую атаку.

Хозяева аэродрома во время войны сменялись один за другим. Сначала террористы выбили отсюда правительственные войска. Потом объект заняли курдские вооруженные отряды. Их сменили американские военные. И теперь сюда снова пришла армия Сирии, кажется, уже навсегда.

*ИГИЛ (ИГ; «Исламское государство») - террористическая организация, запрещена в РФ