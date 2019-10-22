Единственный и неповторимый: в России отмечают 90-летний юбилей Яшина

Во вторник, 22 октября, легендарному вратарю «Динамо» и сборной СССР Льву Яшину исполнилось 90 лет . Сильнейшие клубы мира предлагали за гениального спортсмена любые деньги, но он был верен родному клубу и национальной команде.

Советского вратаря неоднократно вносили в списки символических сборных мира. Он признан величайшим голкипером XX века, его имя носит приз, который ежегодно вручают лучшему вратарю планеты. Игра Яшина до сих пор является эталоном надежности и красоты. И это неудивительно, Лев Яшин до сих пор является единственным в мире вратарем, обладающий престижной футбольной наградой «Золотой мяч». Советский спортсмен считается таким же символом футбола, как Пеле и Марадона.

«Когда мы выезжали за рубеж, в Англию или какие-то другие страны, то обязательно выдвигалось условие, чтобы руководителем делегации был Яшин. Конечно и его авторитет, и его личные качества были просто безупречны. Вы не представляете, какая у него была популярность. Даже 10-12-летние ребята все в восторге, бежали к нему за автографом, сфотографироваться с ним», - рассказал «Звезде» заслуженный тренер России Валерий Газзаев.

Соперники и болельщики дали советскому вратарю прозвище Черный паук за невероятную подвижность и акробатические прыжки в воротах. Неудивительно, что Лев Яшин собрал внушительную коллекцию наград, в том числе олимпийское золото в Мельбурне и победу кубка Европы во Франции.

Ранее на стадионе «ВТБ Арена» прошла церемония открытия мемориальной доски Льву Яшину. Мемориальная доска была открыта перед матчем РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром».