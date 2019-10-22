США перебрасывают танки в Литву

В Литву перебрасывают тяжелую технику для американских войск. На базу под Вильнюсом уже прибыли 8 танков Абрамс и больше 20 БМП Брэдли. Вскоре из Польши подвезут еще несколько десятков боевых машин.

На полигоне в Пабраде, расположенном всего в нескольких километрах от границы с Белоруссией, техника и больше 500 военнослужащих армии США останутся на полгода. Весною их задействуют в масштабных маневрах НАТО «Защитник-2020» на территории Польши и Прибалтики. Всего в них примет участие 37 тысяч человек, в том числе 20 тысяч американских.

Это крупнейшая за четверть века переброска вооруженных сил США в Европу. Президент РФ Владимир Путин ранее назвал столь масштабные маневры неподалеку от западных рубежей России нагнетанием напряжения, но пообещал, что отреагирует наша страна на них спокойно.