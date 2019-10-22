Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Подземное волшебство: советское метро глазами канадского фотографа

Роман Захаров
04:28 22.10.2019
Кристофер Хервиг выпустил книгу, в которой собрал самые красивые фотоснимки станций метрополитена в странах бывшего СССР. Издание «Станции советского метро», сделанное в соавторстве с Оуэном Хатерли, вышло 24 сентября этого года.
Подземное волшебство: советское метро глазами канадского фотографа
© Фото: herwigphoto, Instgram

Первая в СССР линия метрополитена была торжественно открыта в Москве весной 1935 года. Через какое-то время подземка появилась почти во всех республиках и перестала быть чем-то особенным для людей, пользовавшихся ей ежедневно.

В наше время один лишь московский метрополитен ежедневно перевозит миллионы человек, большинство из которых не замечают красоты станций. Эстетику электрифицированного подземелья ценят в основном иностранные туристы.

Известный фотограф из Канады Кристофер Хервиг объездил весь бывший СССР, чтобы показать миру советско-российское метро таким, каким его почти невозможно увидеть в повседневной жизни. По его собственным признаниям, 20 лет назад, когда он впервые увидел подземку в Москве и Санкт-Петербурге, он был сражен ее красотой.

© herwigphoto, Instgram

«Двадцать лет назад, я увидел метро в Москве и Санкт Петербурге и я был абсолютно сражен тем, насколько потрясающими и красивыми они были. Я думаю, это такое неожиданное открытие для кого-то, кто привык видеть общественный транспорт более функциональным и менее творческим. Это является тем, что я люблю в течение долгого времени. И иметь возможность путешествовать по России и другим странам бывшего Советского Союза и посещать все эти станции метро было одним из самых увлекательных и веселых вещей, которые я когда-либо делал. Это было как охота за сокровищами, когда не только пространства были увлекательными и красивыми, но там было столько маленьких деталей на каждой станции, которые были настолько уникальны и особенны для этой станции, что я реально влюбился», - рассказал фотограф в беседе со «Звездой».

Кристофер Хервиг выпустил книгу, в которой собрал самые красивые фотоснимки станций метрополитена в странах бывшего СССР. Издание «Станции советского метро», сделанное в соавторстве с Оуэном Хатерли, вышло 24 сентября этого года.

© herwigphoto, Instgram

В книге собраны фотографии станций метро Самары, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Москвы, Еревана, Ташкента, Харькова, Кривого Рога, Баку и других городов. Снимки из этой и предыдущей фотокниг Хервига можно посмотреть в его Instagram-аккаунте.

© herwigphoto, Instgram
© herwigphoto, Instgram
© herwigphoto, Instgram
© herwigphoto, Instgram
ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата22.10.2019, 03:04
СМИ: в США готовятся к полному выводу войск из Афганистана
Дата21.10.2019, 18:26
Залпы «Ураганов» и грохот «Гиацинтов»: мотострелки отбили атаку «врага» на Сахалине
Дата20.10.2019, 16:49
«Волшебство на льду»: Щербакова изменила цвет платья и выиграла этап Гран-при США
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата21.10.2019, 10:37
Минобороны досрочно получило второй комплект С-400
Дата21.10.2019, 10:27
Потомок Кеннеди рассказал о неуловимом советском «кроте» в ЦРУ в период Карибского кризиса
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
04:28 В стране и мире
Подземное волшебство: советское метро глазами канадского фотографа
03:52 В стране и мире
Горбачев рассказал, кто на самом деле победил в холодной войне
03:30 В стране и мире
Видео
Опубликовано ранее неизвестное видео с Юлией Началовой
03:04 В стране и мире
СМИ: в США готовятся к полному выводу войск из Афганистана
02:54 В стране и мире
NASA надеется на расширение сотрудничества с Россией
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Опубликовано ранее неизвестное видео с Юлией Началовой
Офтальмолог рассказал, как не потерять зрение из-за смартфона
Бой после гонга: на турнире по ММА в Сочи произошла массовая драка
Подземное волшебство: советское метро глазами канадского фотографа
Ученый из Британии опроверг существование инопланетян
Острая сенсация: ученые рассказали о влиянии перца на развитие рака
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.