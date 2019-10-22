Подземное волшебство: советское метро глазами канадского фотографа

Первая в СССР линия метрополитена была торжественно открыта в Москве весной 1935 года. Через какое-то время подземка появилась почти во всех республиках и перестала быть чем-то особенным для людей, пользовавшихся ей ежедневно.

В наше время один лишь московский метрополитен ежедневно перевозит миллионы человек, большинство из которых не замечают красоты станций. Эстетику электрифицированного подземелья ценят в основном иностранные туристы.

Известный фотограф из Канады Кристофер Хервиг объездил весь бывший СССР, чтобы показать миру советско-российское метро таким, каким его почти невозможно увидеть в повседневной жизни. По его собственным признаниям, 20 лет назад, когда он впервые увидел подземку в Москве и Санкт-Петербурге, он был сражен ее красотой.

© herwigphoto, Instgram

«Двадцать лет назад, я увидел метро в Москве и Санкт Петербурге и я был абсолютно сражен тем, насколько потрясающими и красивыми они были. Я думаю, это такое неожиданное открытие для кого-то, кто привык видеть общественный транспорт более функциональным и менее творческим. Это является тем, что я люблю в течение долгого времени. И иметь возможность путешествовать по России и другим странам бывшего Советского Союза и посещать все эти станции метро было одним из самых увлекательных и веселых вещей, которые я когда-либо делал. Это было как охота за сокровищами, когда не только пространства были увлекательными и красивыми, но там было столько маленьких деталей на каждой станции, которые были настолько уникальны и особенны для этой станции, что я реально влюбился», - рассказал фотограф в беседе со «Звездой».

Кристофер Хервиг выпустил книгу, в которой собрал самые красивые фотоснимки станций метрополитена в странах бывшего СССР. Издание «Станции советского метро», сделанное в соавторстве с Оуэном Хатерли, вышло 24 сентября этого года.

© herwigphoto, Instgram

В книге собраны фотографии станций метро Самары, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Москвы, Еревана, Ташкента, Харькова, Кривого Рога, Баку и других городов. Снимки из этой и предыдущей фотокниг Хервига можно посмотреть в его Instagram-аккаунте.

© herwigphoto, Instgram

© herwigphoto, Instgram

© herwigphoto, Instgram