Награда нашла героя: юнармеец спас потерявшего сознание мужчину из воды

В Центральном Доме «Юнармии» в Лефортово прошла торжественная церемония, на которой награждали Никиту Жемоедова из Брянска медалью «Юнармейская доблесть» I степени за спасение утопающего. Награду подростку вручил начальник Главного штаба «Юнармии», Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко.

Поздравить юного героя пришли члены Главного штаба, почетные гости и юнармейцы. Никита рассказал собравшимся, как разворачивались события в конце августа, в последний день лагерной смены в Евпатории.

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Подросток увидел тонущего пожилого мужчину и не раздумывая ни секунды бросился к нему на помощь. Жемоедов вытащил на берег уже потерявшего сознание человека. Пока врачи спешили по вызову, Никита с друзьями делали пожилому мужчине искусственное дыхания. Их действия позволили пловцу остаться в живых.