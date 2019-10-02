Крокодил погиб под колесами грузовика в Подмосковье
Подробности ДТП выясняются.
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В Подмосковье под колесами фуры погиб крокодил.
Инцидент произошел в селе Тарасовка в Московской области. Животное выползло на проезжую часть, где на него совершило наезд транспортное средство. Об этом «Звезде» рассказали в пресс-службе МВД.
Все подробности выясняются.
Фотография, снятая на месте ЧП, была опубликована в Сети.
По предварительным данным, пресмыкающееся сбежало из цирка-шапито.