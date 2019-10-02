Крокодил погиб под колесами грузовика в Подмосковье

В Подмосковье под колесами фуры погиб крокодил.

Инцидент произошел в селе Тарасовка в Московской области. Животное выползло на проезжую часть, где на него совершило наезд транспортное средство. Об этом «Звезде» рассказали в пресс-службе МВД.

Все подробности выясняются.

Фотография, снятая на месте ЧП, была опубликована в Сети.

По предварительным данным, пресмыкающееся сбежало из цирка-шапито.