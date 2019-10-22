Горбачев рассказал, кто на самом деле победил в холодной войне

Президент СССР Михаил Горбачев заявил, что окончание холодной войны между западными странами и Советским Союзом было общей победой, однако лидеры европейских государств и США присвоили ее себе. Такое мнение Горбачев высказал в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag, которое состоялось в честь 30-летия падения берлинской стены.

«Окончание холодной войны было нашей общей победой, но западные политики, и прежде всего США, объявили победителями себя. Трубили об этом повсюду. И, кстати говоря, средства массовой информации пошли у них на поводу. При этом не подумали: а как это будет воспринято в России, русскими, которые столько сделали для прекращения холодной войны и гонки вооружений. И как это повлияет на политику и на отношения между Россией и Западом»,- сказал Горбачев

Политик считает, что Запад начал вести себя так, «как будто все позволено». По его мнению, лидеры стран НАТО «не выдержали испытания новой эпохой». Он уточнил, что именно в этом и кроется причина всех современных проблем.

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«В последнее время в Европе некоторые политические деятели все серьезнее начинают задумываться о том, что попытки изоляции России идут во вред всем, что нужно совместно искать выход, устраивающий все стороны. Об этом, я знаю, задумываются и в России»,- приводит слова советского президента «Горбачев-Фонд».

Он выразил надежду, что Германия может и должна внести «весомый вклад» в процесс урегулирования отношений между западными странами и Россией.