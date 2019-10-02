ДТП с тремя грузовиками парализовало МКАД: есть пострадавшие
ДТП произошло на участке по направлению Ленинского проспекта.
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Три грузовых автомобиля столкнулись на внутренней стороне 43-го километра МКАД. Эту информацию «Звезде» подтвердили в ГИБДД Москвы.
Известно, что ДТП произошло на участке по направлению Ленинского проспекта. В результате аварии двое человек пострадали.
Сейчас движение транспорта затруднено, перекрыто три полосы.