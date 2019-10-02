СМИ: КНДР выпустила ракету в сторону Японского моря
Японское правительство заявило, что один из выпущенных снарядов достиг экономической зоны Японии.
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КНДР осуществила запуск ракеты в сторону Японского моря, при этом никакой прямой угрозы для Японии в данный момент нет.
По информации агентства Yonhap, запуск был осуществлен из района порта Вонсан. Об этом сообщили в Комитете начальников штабов Республики Корея.
Японское правительство заявило, что один из выпущенных снарядов достиг экономической зоны Японии, пишет Kyodo.
КНДР в последнее время постоянно производит запуски баллистических ракет малой дальности.