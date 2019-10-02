Минздрав Ставрополья объяснил видео со скорой, бросившей на улице инвалида

В Минздраве Ставропольского края прокомментировали скандальное видео, на котором запечатлено, как водитель скорой помощи высаживает инвалида на улице, выносит его вещи из машины и, оставляя пожилого мужчину на улице, удаляется. В ведомстве отметили, что пациента высадили у подъезда по его желанию.

Ранее мужчина пребывал в приемном отделении. Никаких показаний для его экстренной госпитализации не было. Тогда инвалида решили отправить домой.

«По его просьбе водитель скорой помощи остановил у соседнего дома, где, по словам мужчины, проживает его товарищ», - цитирует РИА Новости сообщение Минздрава.

По имеющейся информации, родственники пациента сменили замки, и к товарищу он решил заехать, так как тот мог поспособствовать наладить контакт с родными.