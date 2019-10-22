СМИ: в США готовятся к полному выводу войск из Афганистана

Пентагон готовит план полного вывода войск США с территории Афганистана. Об этом сообщает NBC, ссылаясь на представителей американского военного ведомства.

По информации собеседников телеканала, сейчас подготовка находится на этапе планирования и осуществляется в качестве «меры предосторожности» на случай если президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вдруг заявит о полном выводе военного контингента из Афганистана, как это случилось с заявлением о выводе американских войск с территории Сирии.

При этом источники отметили, что пока из Белого Дома не поступало распоряжений о полном отводе армии из Афганистана.

Напомним, 13 октября Дональд Трамп заявил, что американским войскам следует покинуть Сирию, поскольку они выполнили свою миссию.