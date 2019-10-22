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NASA надеется на расширение сотрудничества с Россией

Тамара Астапенкова
02:54 22.10.2019
Глава ведомства Джим Бранденстайн заявил, что космос предоставляет уникальные возможности.
NASA надеется на расширение сотрудничества с Россией
© Фото: NASA globallookpress

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) рассчитывает на расширение совместной работы США и России в космосе. Об этом заявил глава ведомства Джим Бранденстайн.

«Что касается сотрудничества в космосе, то космос предоставляет уникальную возможность свести вместе страны, которые исторически этого не делают. Здесь я делю сцену с Россией», - приводит слова Бранденстайн РИА Новости.

Руководитель NASA добавил, что у Соединенных Штатов с Российской Федерацией «ясные и прозрачные земные споры», но сотрудничество на МКС «остается крепким». Бранденстайн также выразил надежду, что крепкое сотрудничество не только сохранится в таком виде, но «мы хотели бы его расширить еще больше».

Ранее в NASA заявили, что США требуется поддержка «насколько будет возможно» для высадки астронавтов на Луну в 2024 году. Глава ведомства Джим Бранденстайн заверил, что на Луне Соединенные Штаты хотят быть «плечом к плечу с нашими партнерами».

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