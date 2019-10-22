NASA надеется на расширение сотрудничества с Россией

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) рассчитывает на расширение совместной работы США и России в космосе. Об этом заявил глава ведомства Джим Бранденстайн.

«Что касается сотрудничества в космосе, то космос предоставляет уникальную возможность свести вместе страны, которые исторически этого не делают. Здесь я делю сцену с Россией», - приводит слова Бранденстайн РИА Новости.

Руководитель NASA добавил, что у Соединенных Штатов с Российской Федерацией «ясные и прозрачные земные споры», но сотрудничество на МКС «остается крепким». Бранденстайн также выразил надежду, что крепкое сотрудничество не только сохранится в таком виде, но «мы хотели бы его расширить еще больше».

Ранее в NASA заявили, что США требуется поддержка «насколько будет возможно» для высадки астронавтов на Луну в 2024 году. Глава ведомства Джим Бранденстайн заверил, что на Луне Соединенные Штаты хотят быть «плечом к плечу с нашими партнерами».