Путин «по секрету» рассказал о «намерении» России вмешаться в выборы США

Американские журналисты не оставляют надежд все же выяснить, вмешивалась ли Россия в выборы президента США и планирует ли делать это в дальнейшем. Очередную попытку предпринял корреспондент NBC News Кир Симмонс, который выступал модератором на пленарном заседании III международного форума «Российская энергетическая неделя».

Журналист без обиняков и на полном серьезе поинтересовался у выступавшего на форуме президента России, пытается ли Россия осуществлять вмешательство в выборы президента США, запланированные на 2020-й год. При таком подходе Владимиру Путину не оставалось ничего, как «признаться».

Заговорщическим тоном, прикрывая рот рукой, президент иронично заметил «по секрету»:

«По секрету вам скажу: "Да, обязательно будем это делать". Чтобы окончательно развеселить вас всех там как следует. Только вы никому не говорите, ладно?».

Все, присутствовавшие в зале, дружно зааплодировали и засмеялись.

Однако в США юмора по-прежнему не понимают. Через некоторое время в Министерстве внутренней безопасности США ответили на шутку российского лидера, что в их правительстве «есть все доступные инструменты, чтобы этому противостоять».