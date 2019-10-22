Диетолог назвал продукты, с которыми не стоит пить чай

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что для человека полезным является как зеленый, так и черный чай. В этом напитке содержатся антиоксиданты, которые предупреждают старение, укрепляют сердечно-сосудистую систему, благотворно влияют на зрение и даже могут препятствовать образованию опухолей.

По словам специалиста в области питания, при покупке чая стоит обращать внимание не только на страну сбора листьев, но и на страну-производителя. Соломатина считает, что в идеальном варианте чай должен расти и производиться в одном и том же месте.

Диетолог добавила, что для качественного напитка лучше всего подходят листочки, которые собираются с верхушек чайного куста. Именно такой чай относится к первому сорту и будет самым ароматным, насыщенным и полезным. Ко второму сорту чая относятся листья, собранные с остальной части куста. Соломатина отметила, что в чайные пакетика попадают остатки, самые мелкие листья и даже производственная пыль. Она считает, что иногда пить такой чай можно, но лучше им не злоупотреблять.

При выборе чая нужно обращать внимание, чтобы в составе отсутствовали ароматизаторы, красители и прочие искусственные добавки.

«Не стоит в большом количестве пить чай с молоком. Дело в том, что молоко нейтрализует полезные антиоксиданты в его составе и в итоге могут возникнуть брожение и дискомфорт в животе», - пояснила «Вечерней Москве» Елена Соломатина.

Она уточнила, что чай можно пить и с лимоном, и с вареньем. А вот мед в горячий напиток класть не стоит. От высоких температур он теряет все свои полезные свойства.