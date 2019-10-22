Эрдоган обвинил США в неполном выполнении обещаний по Сирии

США не выполнили в полной мере свои обязательства перед Турцией в рамках договоренностей по Сирии. Соответствующее заявление сделал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«США не выполнили свои обещания полностью. Мы сделаем нужные шаги. Если мы пойдем на компромиссы, то откроем дорогу террористической организации», - приводит телеканал NTV слова Эрдогана.

Напомним, президент Турции 9 октября объявил о начале операции «Источник мира» на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки «Исламское государство»*.

Позже, 17 октября, США и Турция заявили, что договорились о приостановке военной операции турецкой стороны на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и САР, которую Анкара собирается контролировать самостоятельно.

Действие режима тишины завершилось в 22.00 мск во вторник, 22 октября. В этот же день президенты Турции и России провели длительные переговоры, в рамках которых обсуждалась ситуация в Сирии. Стороны подписали меморандум, фактически являющийся планом мирного урегулирования турецко-курдской проблемы.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о совместном мониторинге и выявлении террористических ячеек на территории Сирии. Тем самым, плюсы от этого получают все: САР избавляется от террористов, Турция получает зону безопасности, а Россия усиливает свое присутствие в Турции.

*«Исламское государство» (ИГ; ИГИЛ) - террористическая организация, запрещена в РФ