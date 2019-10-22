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Путин побеседовал по телефону с Асадом после переговоров с Эрдоганом

Роман Захаров
23:29 22.10.2019
Президент Сирии заявил российскому лидеру о своей поддержке положений меморандума о взаимопонимании.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Дружинин, РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе телефонной беседы рассказал своему сирийскому коллеге Башару Асаду о положениях меморандума о взаимопонимании, согласованного по итогам переговоров с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Согласно заявлению Пескова, во время разговора российский лидер подчеркнул, что основной задачей является восстановление территориальной целостности САР. Владимир Путин также напомнил о необходимости продолжать прикладывать совместные усилия на политическом треке, включая работу в рамках Конституционного комитета.

При этом пресс-секретарь отметил, что Асад выразил поддержку принятых решений.

Ранее сообщалось, что президенты Турции и России провели длительные переговоры, в рамках которых обсуждалась ситуация в Сирии. Стороны подписали меморандум, фактически являющийся планом мирного урегулирования турецко-курдской проблемы.

Россия и Турция договорились о совместном мониторинге и выявлении террористических ячеек на территории Сирии. Тем самым, плюсы от этого получают все: САР избавляется от террористов, Турция получает зону безопасности, а Россия усиливает свое присутствие в Турции. 

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