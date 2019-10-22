Джонсон остановил рассмотрение законопроекта по Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон принял решение приостановить рассмотрение законопроекта по Brexit в палате общин после того, как парламентарии отказались разработать в трехдневный срок предложенный документ.

«Я должен выразить свое разочарование в связи с тем, что палата общин вновь проголосовала за отсрочку, а не за график, который гарантировал бы, что Великобритания сможет покинуть ЕС 31 октября с соглашением», - заявил Джонсон.

Премьер-министр высказал сожаление, что Великобритания вновь столкнулась «с дальнейшей неопределенностью» и добавил, что Евросоюз должен решить, как ответить на просьбу об отсрочке.

По мнению Джонсона, правительство теперь пойдет по «единственному ответственному курсу» и должно «ускорить» подготовку к Brexit, сообщает Sky News.

Ранее стало известно, что в Брюсселе намерены отложить Brexit на срок до трех месяцев, если Джонсон не сможет 31 октября провести через британский парламент соглашение о выходе страны из Евросоюза. При этом палата общин уже обязала премьер-министра отправить в ЕС официальный запрос о переносе даты. Борис Джонсон написал главе ЕС Дональду Туску письмо с просьбой об отсрочке. Но одновременно с ним, премьер отправил еще одно письмо, в котором сообщил, что категорически против любой отсрочки.