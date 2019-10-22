Лучшие профессионалы IT-индустрии: РАЭК организовала конкурс в честь 25-летия Рунета

В России 14 октября стартовал прием заявок на участие в первом интернет-конкурсе «Молодые лидеры Рунета» для руководителей направлений в digital-агентствах и IT-компаниях. Организатором соревнования выступает Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).

В 2019 году домену .RU исполняется 25 лет. В честь этой даты РАЭК запустила конкурс, призванный привлечь внимание к тем, кто способствует развитию интернет-отрасли. Речь, прежде всего, идет о специалистах, которые руководят направлениями в IT-компаниях, реализуют крупные проекты в технологических нишах, развивают инновации.

По правилам соревнования, принять в нем участие могут IT-специалисты в возрасте от 18 до 35 лет, которые: руководят направлениями в digital-агентствах и IT-компаниях; управляют проектными командами (от 3 человек); имеют опыт работы от 2-х лет; реализуют масштабные проекты; принимают участие в создании и реализации инновационных продуктов и сервисов; входят в состав отраслевых групп и экспертных советов; проявляют в работе не только свои профессиональные навыки, но и яркие лидерские качества, помогающие им в руководстве, продвижении идей на благо компании и отрасли.

В этом году участники конкурса будут поделены на две большие категории: специалисты digital-агентств и специалисты IT-компаний. В каждой из них участники смогут посоревноваться в 7 номинациях, а именно: «Разработка», «Дизайн», «Менеджмент», «Маркетинг», «Контент», «Поддержка», «Аналитика».

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно заполнить заявку на официальном сайте конкурса, приложив к ней свое фото и ссылку на яркую видеопрезентацию о себе и своей профессии. Видео должно быть загружено на YouTube- или TikTok-аккаунт и открыто для просмотра.

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 20 ноября 2019 года (23:59, мск) включительно. Победителей определят путем народного голосования на сайте соревнования и наградят на торжественной церемонии в ходе «Премии Рунета 2019».

Проект реализуется с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.