Опубликованы первые «живые» фото нового плацкарта с душем

Появились первые «живые» снимки российского плацкартного вагона, оснащенного душем. Помимо душа он также снабжен индивидуальными полками, розетками у каждого места и откидными столиками.

Новый вагон разместили на выставочной площадке в Сочи. Его стены выполнены в бежевых тонах, полки – в лазоревых. Расположенный внизу столик откидывается и открывает дополнительное пространство. Душ располагается в туалетной комнате.

По данным РИА Новости, опубликовавшим снимки нового плацкарта, Федеральная пассажирская компания заказала у группы «Трансмашхолдинг», являющейся производителем нового плацкарта, 3,7 тысячи пассажирских вагонов на 237 миллиардов рублей. Одно- и двухэтажные купе и плацкарты должны быть поставлены до 2025 года.