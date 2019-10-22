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Полигон, завод и училище: Евкуров посетил объекты Минобороны в Ленинградской области

Роман Закурдаев
22:52 22.10.2019
За день визита заместитель министра успел побывать сразу в нескольких местах.
Полигон, завод и училище: Евкуров посетил объекты Минобороны в Ленинградской области
© Фото: ТРК ЗВЕЗДА

Заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров посетил Ленинградскую область. Во время своего визита он посетил крупнейший в регионе полигон и военный городок мотострелковой части, осмотрел новое оборудование для мишеней и пообщался с воспитанниками Суворовского училища.

На военный полигон «Кирилловский» – крупнейший в регионе – Евкуров прибыл на вертолете Ми-8. На месте он осмотрел каждый из его 16 объектов: от огневого городка и танкодрома до войскового стрельбища. Одно только учебно-тактическое поле занимает на полигоне площадь 17 на 32 километра – здесь проводятся учения с использованием авиации и зенитных орудий.

В поселке Каменка Евкуров посетил военный городок отдельной мотострелковой бригады. Там он оценил состояние общежитий, посмотрел на бассейн и проверил оснащение учебных классов.

После замминистра отправился в северную столицу – Санкт-Петербург. Он побывал на Центральном заводе полигонного и учебного оборудования – единственного предприятия в структуре Минобороны, где производят всю линейку мишеней, большинство из который управляются по радиоканалу. Технический директор предприятия Андрей Шустиков рассказал, что на предприятии в ближайшее время собираются вводить различные сети управления.

«Будет управление у нас аналоговое – и радиоканал, и цифровое, и по psi-модему, то есть по сетям электропередач, что позволит достаточно быстро менять мишенную обстановку для выполнения учебных упражнений», - пояснил он.

Заключительной точкой маршрута стало Санкт-Петербургское военное Суворовское училище. Евкуров пострелял вместе с воспитанниками в тире, побывал на занятии по самбо и оставил запись в книге для гостей. Кроме того, он зародил новую традицию – сделал ход на шахматной доске, которую училищу подарил президент России Владимир Путин.

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