Меморандум о мире: чем закончились шестичасовые переговоры Путина и Эрдогана по Сирии

Президентам России и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану потребовалось более шести часов, чтобы сформировать механизм, при котором будут учтены интересы всех сторон: турецкая получит коридор безопасности, сирийская продолжит путь мирного урегулирования, сохранив свои целостность и суверенитет, а курды смогут избежать гонений и истребления. Этому поспособствует ввод 23 октября подразделений российской военной полиции и сирийских пограничников в зону проведения операции «Источник мира». На все отведено 150 часов.

Во время переговоров Путина и Эрдогана был подписан меморандум, фактически являющийся планом мирного урегулирования турецко-курдской проблемы. Удалось избежать потенциальной «взрывоопасной» ситуации: курды заявляли о том, что их перемещение на север Сирии не позволяет им сдерживать силы ИГИЛ* на юге.

«Важно, чтобы действиями турецких Вооруженных сил не воспользовались члены террористических организаций, находящиеся в плену у курдских вооруженных формирований», - заявил по итогам переговоров российский лидер.

Изначально курдам помогали США. Но они оставили свою военную базу, как только Турция пошла в наступление. Отныне там будут базироваться военная полиция России и пограничные подразделения Сирии. Это означает, что военная операция «Источник мира» прекращена.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что российские подразделения помогут также и в контроле за возможным усилением террористических формирований, которое может возникнуть из-за отвода курдов. По его словам, в данном вопросе присутствует проблема: возвращение боевиков из Сирии на родину серьезнее, чем может показаться, так как не урегулировано международным правом. Не ясно, в каком правовом статусе боевики могут вернуться – в статусе эмигрантов или террористов.

Россия и Турция договорились о совместном мониторинге и выявлении террористических ячеек на территории Сирии. Тем самым, плюсы от этого получают ровно все: САР избавляется от террористов, Турция получает зону безопасности, а Россия усиливает свое присутствие в Турции. Все присутствующие на переговорах обратили внимание на то, что заключенный по итогам переговоров мир оказался очень прочным.

* ИГИЛ – террористическая организация, запрещенная на территории России.