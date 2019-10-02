Командиру сгоревшего в Шереметьево Superjet предъявлено обвинение

Следственный комитет России предъявил обвинение командиру самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот», который совершил жесткую посадку в аэропорту Шереметьево в мае нынешнего года.

На борту пассажирского самолета, вылетевшего из Москвы в Мурманск, находилось 78 человек. Но через десять минут полета командир принял решение экстренно возвращаться в аэропорт вылета из-за удара молнии в самолет и потери связи с диспетчерами. При посадке у лайнера подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Всех пассажиров эвакуировать не смогли: из 78 человек выжило только 37.

Командиру воздушного судна Денису Евдокимову инкриминируется преступление по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц».

По версии следствия, пилот совершил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу.

«Дальнейшие действия Евдокимова по управлению воздушным судном, совершенные с нарушением установленных правил, повлекли разрушение и возгорание самолета, в результате чего погибли 40 пассажиров и один член экипажа», - говорится в релизе СК.

Расследование уголовного дела продолжается.