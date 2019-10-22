Лукашенко поручил создать план реагирования на танки США в Литве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разработать план по реагированию на размещение танков Соединенных Штатов на территории Литвы. Поручение дано госсекретарю Совбеза и Минобороны Белоруссии Станиславу Засю.

Подразделения бронетанковой дивизии США уже пребывают в Литву на полигон Пабраде, который расположен в 15 километрах от Белоруссии.

«До сих пор американских подразделений в этой стране не было. Сейчас они там появляются. Прежде всего прибыли танковые подразделения», - приводит слова Зася портал «Новости Белоруссии».

Госсекретарь отметил, что ответные меры на подобные шаги прорабатываются в такой ситуации в любой стране мира, и Белоруссия не является исключением. План по реагированию будет представлен Лукашенко в начале следующей недели.