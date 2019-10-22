Шойгу заявил о побеге из сирийских тюрем до 500 возможных террористов
Из тюрем на севере Сирии сбежали до 500 заключенных, которые могут быть террористами. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
«Был период более двух суток, когда часть охраны была снята, в результате этого, по нашим оценкам, до пятисот тех, кто находился в этих лагерях... сбежали. Сейчас, естественно, как нас убеждают, принимаются меры», - сказал он.
Он подчеркнул, что сказать однозначно о том, что все они являются террористами, - нельзя. Шойгу также добавил, что российская сторона выступает с настойчивым требованием сохранения охраны тюрем и лагерей для беженцев к востоку от реки Евфрат.
Турция 9 октября начала на севере Сирии военную операцию «Источник мира» для создания зоны безопасности. После появились сообщения о том, что, воспользовавшись беспорядками, из заключения в этом районе сбежали боевики «Исламского государства»*.
* - «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.