Подразделений хватает, но потребуется техника: Шойгу об организации патрулирования на севере Сирии

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что подразделений российской военной полиции, необходимых для патрулирования в Сирии, достаточно, но дополнительная техника, несмотря на это, потребуется. Об этом он сообщил по итогам переговоров российского и турецкого лидеров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Потребуется дополнительная техника для патрулирования, все-таки граница достаточно протяженная, и патрулирование должно быть серьезным и основательным для того, чтобы там действительно не допустить каких-то серьезных инцидентов», - заявил Шойгу.

Напомним, решение о совместном патрулировании в зоне проведения турецкой военной операции было принято Россией и Турцией также по итогам переговоров глав государств и заключенного между ними меморандума. В соответствии с ним, стороны условились вместе работать над противодействием терроризму и сохранением целостности Сирии.