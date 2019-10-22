Шойгу: возвращение боевиков из САР на родину до сих пор не отрегулировано международным правом
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что проблема возвращения на родину боевиков из Сирии гораздо серьезнее, чем кажется, и выходит за рамки обычных заявлений. Об этом он сказал по завершении переговоров российского и турецкого лидеров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
«Возникает масса правовых вопросов, которые никоим образом не отрегулированы международным правом», - заявил глава Минобороны России.
В качестве решения проблемы Шойгу предложил создание отдельных органов либо структур ООН, которые будут заниматься исключительно данным направлением. Главным вопросом, который необходимо решить – в статусе эмигрантов или террористов будут возвращаться домой те, кто принимал участие в боевых действиях в составе незаконных вооруженных формирований.
Также по итогам переговоров Шойгу заявил, что у Соединенных Штатов Америки осталось немногим более часа, чтобы выполнить взятые на себя обязательства по Сирии. Как он подчеркнул, главной задачей переговоров была приостановка боевых действий в Сирии.