У Соединенных Штатов Америки осталось немногим более часа, чтобы выполнить взятые на себя обязательства по Сирии. Об этом напомнил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу после переговоров президента Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как отметил Шойгу, главной задачей переговоров была приостановка боевых действий в Сирии. В ходе беседы между лидерами РФ и Турции сторонам удалось достичь значительных успехов – по словам Владимира Путина, некоторые из принятых решений можно назвать судьбоносными.

По итогам переговоров Россия и Турция приняли меморандум о взаимопонимании. Документ содержит пункт о совместном патрулировании сирийско-турецкой границы с участием подразделений российской военной полиции.

Переговоры Путина и Эрдогана в Сочи 22 октября длились более шести часов. Одной из основных тем для обсуждения стала ситуация в САР.