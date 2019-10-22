Путин: ситуация «на земле» не должна препятствовать запуску сирийского конституционного комитета

Ситуация «на земле» не должна препятствовать запуску сирийского конституционного комитета. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на брифинге после встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.

Российский лидер отметил, что на переговорах обсуждались дальнейшие шаги по продвижению мирного политического процесса, который сирийцы будут вести в рамках конституционного комитета. Над его созданием, подчеркнул Путин, в последнее время кропотливо работали страны астанинского формата.

«Исходим из того, что ситуация "на земле" не должна препятствовать долгожданному запуску комитета уже на следующей неделе - 29-30 октября - в Женеве», - заявил он.

Конституционный комитет был создан для урегулирования вооруженного конфликта, который длится в Сирии с 2011 года. В числе прочих Дамаску предстоит решить вопросы о послевоенном восстановлении республики и возвращении десятков тысяч беженцев.