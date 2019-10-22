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Путин: ситуация «на земле» не должна препятствовать запуску сирийского конституционного комитета

Анна Касаткина
20:55 22.10.2019
Лидеры России и Турции обсудили политическое урегулирование ситуации в САР в рамках встречи в Сочи.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Михаил Воскресенский РИА Новости

Ситуация «на земле» не должна препятствовать запуску сирийского конституционного комитета. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на брифинге после встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.

Российский лидер отметил, что на переговорах обсуждались дальнейшие шаги по продвижению мирного политического процесса, который сирийцы будут вести в рамках конституционного комитета. Над его созданием, подчеркнул Путин, в последнее время кропотливо работали страны астанинского формата.

«Исходим из того, что ситуация "на земле" не должна препятствовать долгожданному запуску комитета уже на следующей неделе - 29-30 октября - в Женеве», - заявил он.

Конституционный комитет был создан для урегулирования вооруженного конфликта, который длится в Сирии с 2011 года. В числе прочих Дамаску предстоит решить вопросы о послевоенном восстановлении республики и возвращении десятков тысяч беженцев.

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