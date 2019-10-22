Эрдоган рассказал Путину о целях военной операции Турции в Сирии

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что проинформировал российского лидера Владимира Путина о турецкой операции в Сирии во всех деталях. По его словам, во время длительных переговоров они затронули все события, так или иначе связанные с «Источником мира».

«Уважаемому Путину я очень широко рассказал, что основной задачей этой операции является ликвидация террористических организаций и обеспечение возвращения сирийских беженцев», - заявил турецкий президент по итогам переговоров.

Напомним, операция «Источник мира» стартовала 9 октября. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и нескольким другим населенным пунктам на границе двух стран.