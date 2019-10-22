Путин и Эрдоган обсудили использование российских платежных карт «Мир» в Турции

Президент РФ Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудили распространение российской платежной системы «Мир» в Турции. Тему они затронули в рамках переговоров в Сочи 22 октября.

«Говорили и о важном документе, предусматривающем…расширение приема российских карт "Мир" на территории Турции и подключение турецких банков и компаний к системе передачи финансовых сообщений банка "Россия"», - сказал Путин на пресс-конференции по итогам встречи.

Президент подчеркнул, что это станет еще одним шагом для более активного туристического обмена между двумя странами.

В ходе переговоров между лидерами также широко обсуждалась сирийская повестка. По итогам беседы Путин объявил о найденных «судьбоносных» решениях по ситуации на сирийско-турецкой границе.