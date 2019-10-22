Путин: РФ и Турция вышли на судьбоносные решения по ситуации на сирийской границе

Москва и Анкара вышли на «судьбоносные решения» по ситуации на сирийско-турецкой границе. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«В результате достаточно длительной и напряженной работы удалось выйти на решения, которые после наших заявлений будут озвучены министрами иностранных дел обеих стран», - сказал он.

Путин подчеркнул, что решения являются «очень важными, если не судьбоносными».

Путин и Эрдоган провели переговоры в Сочи 22 октября. Ранее сообщалось, что российский лидер призвал запустить широкий диалог между курдами и правительством Турции.