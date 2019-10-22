Россия и Турция начнут совместное патрулирование на северо-востоке Сирии

По итогам переговоров глав России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана было принято решение о совместном патрулировании РФ и сирийской армии зоны проведения турецкой военной операции. Об этом журналистам сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Военная полиция РФ вводится на данную территорию для помощи в соблюдении порядка. Такой пункт присутствует в заключенном в ходе переговоров меморандуме о взаимопонимании между Российской Федерацией и Турецкой Республикой.

Также он отметил, что стороны условились создать совместный механизм для наблюдения за исполнением заключенного меморандума. Как говорится в его тексте, российская и турецкая стороны подтвердили свою приверженность сохранению политического единства и территориальной целостности Сирии и обеспечению национальной безопасности Турции.

«Они (стороны - прим. ред.) подчеркивают свою решимость бороться с терроризмом во всех его формах и проявлениях и противостоять сепаратистским устремлениям на сирийской территории», - значится в тексте меморандума.

Ранее по итогам длительных переговоров российский лидер Владимир Путин заявил о необходимости запуска широкого диалога между курдскими формированиями и властями Турции.