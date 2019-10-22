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Путин: Сирия должна быть освобождена от незаконного иностранного военного присутствия

Анна Касаткина
20:02 22.10.2019
По словам российского лидера, подобный подход разделяют и турецкие власти.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ЗВЕЗДА

Сирия необходимо освободить от иностранного военного присутствия. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Сирия должна быть освобождена от иностранного военного присутствия. Целостность страны надо сохранить», - заявил Путин.

По его словам, Турция также разделяет подобный подход.

Переговоры Путина и Эрдогана в Сочи 22 октября длились более шести часов. Одной из основных тем для обсуждения стала ситуация в САР.

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