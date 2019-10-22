Путин призвал запустить широкий диалог между курдами и правительством Турции

По итогам длительных переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом российский лидер Владимир Путин заявил о необходимости запуска широкого диалога между курдскими формированиями и властями Турции.

«Очевидно, что именно в рамках такого инклюзивного диалога могут быть в полной мере учтены и реализованы все права и интересы курдского народа, курдов, как неотъемлемой части многонационального сирийского народа», - заявил Путин журналистам после встречи с Эрдоганом.

Встреча глав России и Турции продлилась более шести часов. Планировалось затронуть несколько вопросов, среди которых операция «Мирный источник» и создание следующей зоны безопасности в Сирии.

В начале встречи российский лидер отметил особую важность консультации с Эрдоганом по поводу ситуации в САР и выразил надежду, что российско-турецкое взаимодействие сыграет свою роль в урегулировании сложных вопросов.